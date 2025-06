Zomrel známy herec: Podľahol zákernej chorobe!

Vo veku 41 rokov zomrel americký herec Devin Lee Harjes, známy z televíznych seriálov Manifest, Boardwalk Empire či Daredevil. Podľa The Hollywood Reporter podľahol rakovine. Zomrel 27. mája v nemocnici v New Yorku. Harjes stvárnil viacero výrazných postáv – legendárneho boxera Jacka Dempseyho v Boardwalk Empire, zdravotníka Oscara v Daredevilovi, či Clydea v Gothame.

Objavil sa aj v seriáloch Orange Is the New Black, FBI a Blue Bloods. Naposledy účinkoval ako Pete Baylor v 3. sérii seriálu Manifest. Fanúšikovia i kolegovia si ho pripomínajú ako talentovaného a oddaného herca. Režisér Boyz of Summer Antonio DiFonzo napísal: „Neustále sa snažil zlepšovať a dával do všetkého celé svoje srdce a dušu… Odpočívaj v pokoji, Levie srdce!“