TRAGICKÁ HÁDKA: Známy herec (†59) je mŕtvy... ZASTRELIL ho sused!

SAN ANTONIO - Umelecký svet zasiahla veľká tragédia! Vo veku 59 rokov zomrel herec Jonathan Joss. Dostal sa do konfliktu so susedom, ktorý po hádke doňho niekoľkokrát vystrelil!

Ako informuje TMZ všetko sa odohralo v americkom Texase. Podľa polície v San Antoniu a očitých svedkov sa herec Jonathan Joss pohádal so susedom pri svojom dome, čo viedlo k násilnému stretu. Sused v jednom momente vytiahol zbraň, niekoľkokrát vystrelil do herca a ušiel autom.

Polícia okamžite dostala hlásenie o streľbe, aj opis vozidla. Podozrivého zadržali len o ulicu ďalej a vzali ho do väzby. Medzitým na miesto dorazili záchranári a poskytli Jossovi prvú pomoc, no život sa mu už zachrániť nepodarilo. Na mieste bol vyhlásený za mŕtveho. Detektívi aktuálne vypočúvajú svedkov, aby zistili, čo presne konflikt vyvolalo.

Herec Jonathan Joss bol známy zo seriálu "Parks and Recreation" ako náčelník Ken Hotate, objavil sa aj v seriáloch "Tulsa King", "Ray Donovan" či vo filmoch "True Gift" a "Sedem statočných". Verejnosť ho však poznala aj ako dabingového herca - svoj hlas prepožičal postave Johna Redcorna z animovanom seriáli "King of the Hill".

