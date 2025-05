HROZIVÉ zranenie slávnej herečky: Odpadla na pláži... FOTO len pre silné povahy!

Evangeline Lilly (Zdroj: SITA)

KANADA - Slávna herečka odpadla na pláži a veľmi nešťastne sa zranila. Na sociálnej sieti zdieľala hrozivý záber svojho zranenia. Au, to muselo bolieť!

Herečka Evangeline Lilly zverejnila hrozivé fotografie zranenia, ktoré sa jej stali, keď počas pobytu na pláži odpadla a prudko narazila tvárou na kameň. Incident sa skončil s pomliaždeninami, poranenou bradou a vychýleným zubom. „Odpadla som na pláži. A spadla som tvárou rovno na balvan,“ napísala herečka na substack.com. Dodala, že cestou do nemocnice opäť stratila vedomie. Lekári sa snažili okamžite odhaliť príčinu kolapsu. „Išli rovno do akcie, ale boli viac odhodlaní nájsť príčinu môjho odpadnutia, než zašiť dieru, ktorú mi spravil ten kameň," prezradila.

Herečka si však bola istá, že na žiadne jednoznačné odpovede neprídu. Podľa nej boli výsledky testov srdca, hladiny cukru, železa úplne v norme. Priznala však, že sa s podobnými stavmi stretáva už od detstva. „Mávam stavy neprítomnosti a mdloby od malička. Keď som bola mladá, testovali ma na epilepsiu a potom to uzavreli ako hypoglykémiu – bez akéhokoľvek testovania," opísala. Roky verila, že je to pravda, no neskôr začala pochybovať. „Aj po 12-hodinovom pôste, aj po odpadnutí, mi glukóza nikdy nevyšla nízka," vyjadrila sa.

Namiesto toho dospela k duchovnejšiemu vysvetleniu: „Začala som veriť, že toto ‘odpojenie’ je výsledkom toho, že moja malá duša dosiahne limit toho, čo ešte zvládne. A tak, povedzme, ‘opustí budovu’. Alebo lepšie – ‘opustí mäso oblek’.“ Zároveň opísala, aký pocit nasleduje po takýchto situáciách: „Okamžite ma zaplaví čistá láska, svetlo a pokoj. Neexistuje nič pokojnejšie na svete. A potom rýchlo príde realita: ‘Kde som? Čo sa deje? Prečo mám zub v ústach, kde nemá byť? Nemôžem dýchať. Čo sa deje? Snívam? Nemôžem dýchať!’" pokračovala.

„Zdvihnem tvár z piesku a nadýchnem sa. Ústa aj nos mám plné krvi. Realita. Život. Mäso oblek. Zase späť. Na pokračovanie. Bola to len malá čajová pauza. Mini dovolenka. Neodišla som navždy. Len dočasná úľava," zavtipkovala. Herečka upozornila, že nie je jediná, kto trpí nevysvetliteľnými stratami vedomia: „Sestra v nemocnici mi povedala, že väčšina pacientov s týmto problémom nikdy nedostane odpoveď. Ani cez srdcové monitory, ani cez glukózové testy či krvné testy. Jednoducho musia žiť s tým, že nevedia," uviedla.

Na záver priznala, že posledné mesiace boli pre ňu psychicky náročné. „Moje mdloby a zranenia ma prinútili zastaviť sa. Bola som donútená k nehybnosti. A z tej prišla hlboká radosť, pokoj a jasnosť. Možno to znie šialene, keď sa pozriete na moju tvár a zlomený zub, ale cítim obrovskú vďaku, že som odpadla. Potrebovala som reštart," uzavrela.