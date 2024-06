Hviezda Marveloviek (44) šokovala fanúšikov: Herectvu dáva definitívne zbohom!

Evangeline Lilly (Zdroj: SITA)

Evangeline Lilly je dobre známa hlavne fanúšikom Marveloviek. Svoj herecký talent totiž ukázala v sérii Ant-Man, kde si zahrala jednu z hlavných postáv. Okrem toho sa predstavila napríklad v seriáli Lost či vo filme Oceľová Päsť.

Počas tohto týždňa však šokovala fanúšikov, keď na svojom profile na sociálnej sieti Instagram uviedla, že končí s herectvom. Podľa jej slov totiž nastal čas na to, aby v živote skúsila niečo nové.

„Ďakujem Bohu, že som bola takto požehnaná. Skončiť s niečím, čo sa zdá ako jasná voľba môže byť desivé, ale urobiť to, čo cítime, že je pre nás dobré, nahrádza strach za odhodlanie. Jedného dňa sa do Hollywoodu možno vrátim, ale teraz sa musím pohnúť ďalej. Začína niečo nové a som pripravená a šťastná," napísala k videu z roku 2006, v ktorom hovorila, že by do 10-tich rokov chcela skončiť s herectvom.