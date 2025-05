Liz Hurley PRVÝKRÁT v spoločnosti s otcom Miley Cyrus: Aha, na ten zamilovaný pár!

Elizabeth Hurley (Zdroj: SITA)

RÍM - Približne pred mesiacom svet obletela informácia, že hviezdna herečka Elizabeth Hurley je opäť zamilovaná. Zbalila otca speváčky Miley Cyrus, country speváka Billyho Raya Cyrusa. Ich vzťah niektorí fanúšikovia kritizovali, no dvojica si za ním zjavne stojí. Prvýkrát sa spoločne objavili v spoločnosti. Aha, ako im to spolu pristane!

Bolo veľkým prekvapením, keď Elizabeth Hurley približne pred mesiacom zverejnila na sociálnej sieti Instagram romantické fotky so svojím novým priateľom. Ako sa totiž ukázalo, herečka zbalila otca hviezdnej Miley Cyrus, country speváka Billyho Raya Cyrusa. No a dvojica sa prvýkrát ako objavila v spoločnosti ako oficiálny pár. Stalo sa tak na galavečere k výstave Red Horizons v Ríme.

Na červený koberec dorazili ruka v ruke a pôsobili uvoľnene a zamilovane. Hurley zažiarila vo svietivo ružových šatách s hlbokým výstrihom a dlhými plášťovými rukávmi, ktoré evokovali hollywoodsku eleganciu, no a Billy Ray zas ostal verný svojmu country-rock štýlu - s čiernym klobúkom, okuliarmi a ikonickým úsmevom bol neprehliadnuteľný. Dvojica si nielen svoju blízkosť, ale aj záujem fotografov zjavne užívala.

„Billy je do Liz veľmi zamilovaný, myslí si, že má najkrajšiu ženu na svete a je neuveriteľne šťastný. Plánuje pre ňu luxusný narodeninový výlet súkromným tryskáčom do Karibiku. Hýčka si ju darčekmi, ale väčšinou si len tak užívajú spoločné chvíle, počúvajú hudbu a smejú sa spolu,“ povedal denníku The Sun zdroj. Aha, ako to dvojici spolu pristane!

