OBROVSKÁ radosť slávnej speváčky: Po operácii... Porodila dvojičky!

LOS ANGELES - Jesy Nelson momentálne prežíva jednu z najkrajších chvíľ svojho života. Speváčka a bývalá členka Little Mix sa stala dvojnásobnou mamou a napriek náročnému tehotenstvu i predčasnému pôrodu srší obrovskou radosťou.

Speváčka Jesy Nelson, bývalá členka skupiny Little Mix, sa stala mamou. Na Instagrame oznámila, že spolu so svojím partnerom Zionom Fosterom privítali na svet svoje dve dcérky – Ocean a Story. Dievčatá sa narodili 15. mája, niekoľko týždňov po tom, čo Jesy podstúpila núdzovú operáciu. „Takže… Naše nádherné dievčatká sa rozhodli prísť na svet v 31. týždni a 5. dni,“ napísali spoločne. „Všetko sa udialo veľmi rýchlo, ale sme nesmierne požehnaní, že sú tu s nami – zdravé a silné bojovníčky! Nikdy sme necítili viac lásky," dodali.

K príspevku pridali aj spoločnú fotografiu z nemocnice, kde držia svoje novonarodené dcérky. Tehotenstvo oznámila Jesy ešte 12. januára. V marci prezradila, že čaká takzvané monochorické diamniotické dvojičky (MCDA) – to znamená, že zdieľali jednu placentu, ale mali samostatné plodové vaky. V dojímavom videu vysvetlila, že pri tomto type tehotenstva môže jedno z bábätiek prijať všetky živiny z placenty, alebo by to mohlo viesť k smrti oboch detí.

O pár dní neskôr informovala, že sa u nej objavili príznaky, pred ktorými ju lekári varovali – ako sťahovanie brucha a ťažké dýchanie. Po ďalšom vyšetrení jej lekári oznámili, že musia zákrok vykonať. „Ale je to nevyhnutné, pretože to dá našim bábätkám najväčšiu šancu na prežitie," priznala. V apríli z nemocnice zverejnila ďalšie video, v ktorom povedala: „Chceli sme sa vám ozvať, pretože sme zase o týždeň ďalej a cítime sa neuveriteľne vďační a požehnaní, že tieto malé bábätká sú stále silné.“

