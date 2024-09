Smutné obdobie hviezdnej speváčky: Jej vzťah so známym hudobníkom je minulosťou!

Jesy Nelson (Zdroj: GettyImages)

LONDÝN - Slávna britská speváčka Jesy Nelson (33) prežíva veľmi smutné obdobie. Podľa najnovších správ, ktoré zverejnili britské médiá počas tohto týždňa, sa totiž rozišla so svojím partnerom Zionom Fosterom (25).

Jesy Nelson sa preslávila hlavne ako členka úspešnej dievčenskej skupiny Little Mix. V posledných rokoch sa sústredila hlavne na sólovú kariéru, s ktorou jej pomáhal spevák a zároveň jej partner Zion Foster, s ktorým zložila aj niekoľko duetov.

Počas tohto týždňa však The Sun prišiel s informáciou, že sa dvojica rozišla. O rozpade ich vzťahu, ktorý trval takmer 2 roky, sa špekulovalo už dlhšie, avšak tentokrát tieto správy potvrdil aj zdroj z ich okolia, ktorý povedal, že definitívne zbohom si dali počas minulého mesiaca.

„Jesy a Zion sa rozišli minulý mesiac a ukončili akýkoľvek kontakt. V minulosti sa rozišli už viackrát, ale tentokrát si myslím, že je to definitívne. Je to trošku divné, pretože mali pripravený spoločný album a Jesy nechce, aby sa zverejnil. Fanúšikovia už jednu z piesní počuli a dúfali, že ich bude viac, avšak momentálne je veľmi nepravdepodobné, že to vydajú," uviedol zdroj.

Jesy Nelson (Zdroj: SITA)