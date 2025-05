Cannes 2025: Módne PEKLO hviezdy Twilightu a nádherná Angelina Jolie... Prišla po 14 rokoch!

(Zdroj: SITA)

CANNES - V utorok vo francúzskom Cannes odštartoval 78. ročník prestížneho filmového festivalu. Ten potrvá až do 24. mája a každý deň hostí tie najväčšie svetové hviezdy. Výnimkou nebola ani premiéra filmu Eddington. Herečka Kristen Stewart predviedla hotové módne peklo, naopak Angelina Jolie hviezdila. Do Cannes prišla po dlhých 14 rokoch!

Na Francúzskej riviére v utorok odštartoval medzinárodný filmý festival v Cannes. Postupne každý deň sa predstavujú zaujímavé filmové novinky, ktoré do spoločnosti prilákajú obrovské množstvo známych osobností. Aj uvedenie filmu Eddington si prišlo vychutnať množstvo hviezd... No a tie na červenom koberci predviedli krásne a zaujímavé róby, ale aj totálnu módnu pohromu.

Ten druhý prípad bola napríklad hviezda filmovej série Twilight, Kristen Stewart. Tá do spoločnosti dorazila v outfite, ktorý sa na červený koberec absolútne nehodil. Mala na sebe biele sako, ktoré doplnila košeľou a čiernou kravatou... Základ dobrý, ale doplnila ho bielymi šortkami, sandálami na opätku, do ktorých si dala biele ponožky. No a zaklincovala to bielou šiltovkou!

Opačný prípad bola zas Angelina Jolie, ktorá dorazila na filmový festival v Cannes po dlhých 14 rokoch - naposledy sa ho zúčastnila v roku 2011, ešte po boku Brada Pitta. Teraz si prišla vychutnať premiéru filmu Eddington v na mieru vyrobených šatách od Brunella Cucinelliho. Ušité boli z kašmíru a hodvábu, zdobené flitrami. A doplnila ich diamantovými šperkami značky Chopard. Bola nádherná!

