Veľkolepý ŠTART festivalu v Cannes: Živá bábika, nudná Bella Hadid a... Heidi Klum KRÁĽOVNOU večera!

CANNES - Vo francúzskom Cannes v utorok odštartoval už 78. ročník prestížneho filmového festivalu. Ten potrvá až do 24. mája a každý deň bude hostiť tie najväčšie svetové hviezdy. Inak tomu nebolo ani na slávnostnom otvorení. Prišla rozkvitnutá Heidi Klum, nudná Bella Hadid... A toto je živá bábika?!

Na Francúzskej riviére včera odštartoval medzinárodný filmový festival v Cannej. V prestížnej filmovej prehliadke sa o Zlatú palmu stretne 22 snímok z európskej i hollywoodskej produkcie. O víťazovi rozhodne porota, ktorej bude predsedať herečka Juliette Binoche. Mimo toho je však podujatie aj prehliadkou krásnych rób. A dôkazom bolo slávnostné zahájenie festivalu.

Dámy však pri výbere svojich outfitov museli dbať na nové pravidlá. „Kvôli slušnosti je na červenom koberci a rovnako tak aj v iných priestoroch festivalu zakázaná nahota. Uvítacie tímy budú povinné to kontrolovať a zakážu vstup na červený koberec všetkým, čo to nebudú rešpektovať,” uvádzajú organizátori. Príliš odhaľujúce róby tak tento rok v Cannes neuvidíme. No napriek tomu sa kráskam na červenom koberci podarilo upútať pohľady.

Influencerka Aliia Roza napríklad dorazila v róbe typicky "princeznovského strihu". Útly driek a bohatá sukňa, ktorá bola zdobená farebnými kresbami malých dievčatiek. Šaty doplnila dlhými bielymi rukavičkami a svoje platinové biele vlasy s fialovým prelivom vypla do popoluškovského účesu. Výsledkom bol totálny bizár.

Bella Hadid patrí aktuálne k najúspešnejším topmodelkám sveta. No hoci by na červenom koberci mohla zažiariť ako najväčšia hviezda, na otvárací ceremoniál filmového festivalu si zvolila nezaujímavé šaty. Boli jednoduchého strihu, zaujímavé boli len rozparkami, no ani tie celkový dojem nezachránili. Navyše boli konzervatívnej čiernej farby. Nuda!

Naopak absolútnou kráľovnou večera bola iná topmodelka - Heidi Klum. Doslova vyzerala, akoby mala na sebe kvetinový záhon. Zaujímavá ružová róba, v ktorej plavovláska vyzerala ako nádherná pivónia, sa postarala o želaný wau efekt a pozornosť všetkých sa okamžite upierala na Heidi. Dlhá dychberúca vlečka bola už len čerešničkou na torte. Veď pozrite sami!

