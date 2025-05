BOLESTIVÝ pohľad na herca zo Sám doma: 13 rokov je na vozíčku... Prekonal mozgovú mŕtvicu!

Tim Curry (Zdroj: 20th Century Fox)

Britský herec Tim Curry, Slovákom známy ako recepčný z filmu Sám doma 2: Stratený v New Yorku, sa vo štvrtok po dlhšom čase objavil na verejnosti v Los Angeles, kde ho sprevádzal jeho opatrovateľ. 79-ročný herec bol zachytený paparazzmi, ako opúšťa supermarket. Curry je už dlhých 13 rokov pripútaný k invalidnému vozíku. V roku 2012 utrpel mozgovú príhodu, ktorá mu spôsobila čiastočné ochrnutie na jednej strane tela a ovplyvnila aj jeho reč.

V tom čase sa Curry z verejného života prakticky stiahol a len zriedkavo sa objavuje na očiach verejnosti. Jeho súčasný zdravotný stav pôsobí na mnohých fanúšikov bolestivo a vyvoláva smútok za jeho niekdajšou energiou a charizmou. Pred zdravotnými komplikáciami patril Tim k rešpektovaným a obľúbeným hercom – jeho kariéra zahŕňa desiatky filmových, televíznych a divadelných úloh.

Svetovú slávu mu priniesla predovšetkým úloha excentrického vedca Dr. Franka N. Furtera v kultovom muzikáli The Rocky Horror Picture Show z roku 1975, ktorou sa nezmazateľne zapísal do dejín kinematografie. Curry sa preslávil aj svojim charakteristickým hlasom, ktorý prepožičal mnohým animovaným postavám. Okrem spomínaného Sám doma 2 ho diváci môžu poznať aj z filmov ako Clue, It (kde stvárnil legendárneho klauna Pennywisea) či Legenda.

