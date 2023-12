McCallisterovci zo Sám doma boli poriadni PRACHÁČI: Ekonomickí experti vypočítali ich MAJETOK!

(Zdroj: profimedia.sk)

CHICAGO - Kultová komédia Sám doma je pred koncom roka neodmysliteľnou súčasťou televízneho programu. Príbeh o nezbednom Kevinovi nechýbal na slovenských obrazovkách ani tento rok. Napadlo vám však, koľko majetku 6-členná rodina McCallisterovcov s obrovským domom a dovolenkami v Európe má? Traja ekonomický experti si na to posvietili!

Príbeh o Kevinovi McCallisterovi pozná každý. Rodičia ho zabudli doma a odišli na dovolenku do Paríža. V druhej časti kultovej komédie išli opäť na dovolenku a tentokrát sa malý chlapec stratil na letisku a odletel do iného štátu. 6-členná rodina si podľa základných indícií, ktoré ponúka film, očividne nežije zle.

Okrem pravidelných rodinných dovoleniek v Európe navyše disponovali obrovským rodinným domom v Chicagu. Mnohí diváci sa preto zamýšľali, ako veľmi bohatí McCallisterovci asi musia byť. A portál Deadline nedávno na túto otázku priniesol odpoveď. Na majetok filmovej rodinky si totiž posvietili traja ekonomickí experti.

(Zdroj: profimedia.sk)

Spomínané výlety, nehnuteľnosť na lukratívnom mieste kúsok do Chicaga, aj drahé vianočné darčeky či kreditné karty, vďaka ktorým sa Kevin mohol ubytovať v prestížnom hoteli Plaza - to všetko ekonómovia zobrali do úvahy a zhodnotili, že McCallisterovci patria k 1% najbohatších obyvateľov Spojených štátov.

„Vychádzajúc z predpokladu, že McCallisterovci minuli viac ako 30% svojho príjmu na bývanie, ekonómovia určili, že dom by bol cenovo dostupný pre domácnosť s príjmom 302-tisíc dolárov v roku 1990, čo je asi 665-tisíc dolárov (viac ako 601-tisíc eur) v roku 2022,“ píše sa v hodnotení. Len samotná hodnota rodinného domu bola v roku 2022 vyčíslená na 2,4 milióna dolárov, čo je viac ako 2,1 milióna eur.

(Zdroj: 20th Century Fox)