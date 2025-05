Slávny herec v Cannes: Oblečený ako RYBÁR, ale... Na ruke hodinky v CENE BYTU!

Jeremy Strong (Zdroj: Profimedia)

CANNES - Vo francúzskom Cannes dnes odštartoval slávny filmový festival. A ešte skôr, ako svojimi outfitmi vyrážať dych slávne krásky, sa o rozruch postaral herec a tohtoročný člen poroty Jeremy Strong. Na fotenie poroty totiž dorazil v outfite, v ktorom by pokojne mohol ísť chytať ryby. No ale za hodinky, ktoré mal na ruke, by ste si bez problémov kúpili byt!