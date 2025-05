Pamela Anderson ukázala NOVÝ ÚČES: Fúúú, vyzerá ako KRÁĽ KAZISVET!

Pamela Anderson (Zdroj: Profimedia)

Pamela Anderson v posledných rokoch podstúpila viacero radikálnych zmien imidžu. Pred dvomi rokmi sa nadobro vzdala mejkapu... Ako dôvod uviedla fakt, že jej v roku 2019 zomrela mejkap artistka Alexis Vogel na rakovinu pŕs. „Bola najlepšia. A odvtedy, ako keby som cítila, že bez Alexis je pre mňa lepšie nenosiť mejkap,“ priznala blondínka.

No a v nedeľu sme na Topkách písali o druhej výraznej zmene - nechala si ostrihať svoje dlhé vlasy. Na raňajkách, ktoré organizovala nadácia Tory Burch Foundation, však účes ešte skrývala pod veľkým klobúkom. A až na pondelkovej charitatívnej akcii Met Gala ho predviedla v plnej svojej kráse. Uff, no pri výbere nového účesu zrejme nemala šťastnú ruku.

Pamela Anderson na raňajkách nadácie Tory Burch Foundation (Zdroj: Profimedia)

Krátke mikádo by jej aj pristalo, no šarapatu na celom dojme robí príliš krátka ofina. No a v kombinácii s takto krátkym účesom to pôsobí naozaj nešťastne. Najmä jej fanúšikovia z Česka a Slovenska ju okamžite prirovnávajú k postave z kultovej rozprávky Princezná so zlatou hviezdou - ku kráľovi Kazisvetovi. Veď pozrite, účes majú úplne rovnaký!

Pamela Anderson na Met Gala (Zdroj: SITA)

Kráľ Kazisvet (Zdroj: Československý státní film)