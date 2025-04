Rihanna 2 roky po pôrode: TRETÍKRÁT TEHOTNÁ? Fanúšikovia majú dôkazy!

Speváčka Rihanna. (Zdroj: SITA)

Speváčka Rihanna mala úspešne rozbehnutú kariéru, no pred tromi rokmi ju odsunula na druhú koľaj a naplno svoju pozornosť upriamila na rodinu. V roku 2022 sa jej totiž narodil prvý syn RZA a o rok neskôr ďalší s menom Riot Rose. Uplynuli ďalšie dva roky a fanúšikovia začínajú špekulovať o tom, či speváčka nie je opäť tehotná. Majú tomu napovedať viaceré detaily.

Jedným z nich je jej rozhodnutie zrušiť júlové koncerty v Londýne. Práve tie mali byť pritom jej comebackom na hudobnú scénu. Speváčka svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že sa ani po takmer desaťročnej koncertnej pauze necíti na návrat na pódia. No fanúšikovia si začínajú všímať aj iné náznaky. Jedným z nich je zmena speváčkinho obliekania.

Rihanna sa v poslednom období objavuje na verejnosti len vo voľnejšom oblečení, no a naposledy, keď ju paparazzi nafotili na prechádzke so synom RZom v uliciach Los Angeles, nielen, že mala na sebe voľné tričko a rifle, ešte si cez brucho strategicky umiestnila veľkú kabelku. No ak tým chcela zakryť zväčšujúce sa tehotenské bruško, má to úplne opačný efekt, pritiahla pozornosť.

No a v neposlednom rade majú fanúšikovia v pamäti jej vyjadrenie z apríla 2024, kedy zahlásila: „Neviem, čo chce Boh, ale určite by som išla do toho, aby som mala viac ako dve deti,“ vyjadrila sa.

(Zdroj: Profimedia)