Slávna modelka (30) OFICIÁLNE potvrdila vzťah: Intímnosti s o 20 rokov starším hercom!

Už dlhšie sa v kuloároch šepkalo, že modelka Gigi Hadid a herec Bradley Cooper tvoria pár. Nikdy však to, že sú párom oficiálne nepotvrdili. Urobila tak slávna kráska až teraz. Svetoznáma modelka zdieľala sériu záberov z oslavy svojich 30. narodenín, no najväčšiu pozornosť si vyslúžila fotografia, na ktorej Hadid vášnivo bozkáva 50-ročného Coopera. Dvojica sa bozkávala v objatí priamo za trojposchodovou čokoládovou tortou.

„Cítim sa taká šťastná, že mám 30! Som vďačná za všetky výšky aj pády – za každú lekciu a dar, ktoré mi život priniesol. Je darom cítiť to všetko. Som šťastná, že môžem byť mamou, priateľkou, partnerkou, sestrou, dcérou a kolegyňou tých najúžasnejších ľudí! A tak veľmi si vážim podporu a povzbudenie od vás všetkých po celom svete – každý deň, no najmä počas mojich narodenín minulý týždeň. Oslava bola úžasná a je to požehnanie cítiť sa tak milovaná. Som vďačná a poctená vstúpiť do novej dekády svojho života," zverila sa.

Hadid verejne potvrdila svoj vzťah len týždeň po tom, čo ju na konci apríla videli prichádzať na narodeninovú oslavu po boku herca. Párik sa držal za ruky, keď vchádzal do newyorského podniku a pozorným fanúšikom neušlo, že Gigi mala na prstenníku zlatý prsteň. Prvé romantické špekulácie o Hadid a hviezde filmu Zrodila sa hviezda sa objavili v októbri 2023, keď boli spolu spozorovaní počas večere.Odvtedy ich vzťah nabral na vážnosti a v marci sa Gigi o Cooperovi nadšene vyjadrovala v rozhovore pre magazín Vogue.

Bradley Cooper je otcom osemročnej dcéry Lei, ktorú má so svojou bývalou partnerkou, modelkou Irinou Shayk. Gigi Hadid má štvorročnú dcéru Khai z predchádzajúceho vzťahu so spevákom Zaynom Malikom.