TOTO je otec Belly a Gigi Hadid... A jeho o 35 rokov mladšia partnerka: Zbalil kolegyňu svojich dcér!

Sestry Gigi a Bella Hadidové (Zdroj: profimedia.sk)

BEVERLY HILLS - Širokej verejnosti sú známe predovšetkým Bella a Gigi Hadid, ktoré sú svetovými topmodelkami... No za zmienku stojí aj ich 76-ročný otec Mohamed, ktorý je nemenej úspešný. Takto vyzerá a... Toto je jeho o 35 rokov mladšia partnerka. Zbalil kolegyňu svojich dcér!

Bellu a Gigi Hadid pozná celý svet. Dievčatá v roku 2012 ovládli svetové móla a stali sa vyhľadávanými supermodelkami. No niet divu, cieľavedomosť a tvrdá práca je to, čo im bolo od detstva vštepované. Ich otec Mohamed Hadid je totiž vo svojom obore nemenej úspešný. Je významným podnikateľom v oblasti nehnuteľností, stavia luxusné hoteli a sídla v Los Angeles.

Otázkou zostáva, či okrem spomínaného zapálenia do práce, po ňom slávne dcéry zdedili aj modelingové predispozície. To už môžete posúdiť podľa najnovších fotiek, ktoré sa podarilo nafotiť paparazzom. Mohamed Hadid bol práve na ceste do luxusnej reštaurácie Cipriani v Beverly Hills a spoločnosť mu robila jeho o 35 rokov mladšia priateľka. Zbalil kolegyňu svojich dcér, ruskú modelku Keni Silva.

