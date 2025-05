Zo syna Roberta de Nira je TRANS žena: Slávny otec ju podporuje!

Robert de Niro svoju trans dcéru (Zdroj: SITA/Instagram AN)

LOS ANGELES - Herec Robert De Niro má sedem detí, no práve jeho 29-ročný syn púta v týchto dňoch pozornosť celého sveta. Narodil sa ako Aaron, no dnes otvorene hovorí o svojej trans identite, životnej ceste i túžbe inšpirovať ostatných.

81-ročný Herec Robert De Niro, je otcom siedmich detí, ktoré má s rôznymi partnerkami – vrátane herečiek Diahnne Abbott a Toukie Smith, ako aj Grace Hightower a najnovšie Tiffany Chen, s ktorou v roku 2023 privítal svojho najmladšieho potomka. Aktuálne jeho 29-ročný syn Aaron vyšiel na povrch s priznaním, že sa z neho stala transrodová žena Airyn. Otvorene o tom prehovorila v rozhovore pre magazín Them. Dvojčatá Aaron (teraz Ayrin) a Julian Henry De Niro sa narodili 20. októbra 1995 vtedy 52-ročnému Robertovi De Nirovi a herečke Toukie Smith. Na svet prišli vďaka oplodneniu in vitro (IVF) a náhradnej matke.

Keď ešte na strednej škole ako Aaron oznámila, že je gay, LGBT komunita ju neprijala. „Gay muži boli ku mne krutí a zlí. Nezapadala som do štandardu krásy, čo znamená byť chudý, biely, svalnatý alebo jednoducho vo forme a maskulínny. Vždy mi hovorili, že niečoho mám priveľa, alebo primálo. Priveľká, nie dosť chudá. Nie dosť čierna, nie dosť biela. Priveľmi ženská, nie dosť mužská. Nikdy to nebolo len: ‚Si presne takým človekom, akým máš byť,‘“ priznala otvorene. Zlom prišiel vo chvíli, keď videla iné trans ženy úprimne zdieľať svoje príbehy. V novembri sa preto rozhodla začať s hormonálnou terapiou.

(Zdroj: Instagram AN)

„Sledovala som na sociálnych sieťach tieto ženy, ktoré boli veľmi úprimné a otvorené, a verejnosť ich prijala, akceptovala a podporila. Hovorila som si, že možno ani pre mňa ešte nie je neskoro a možno môžem so zmenou pohlavia začať,“ vysvetlila. „Myslím si, že veľkú časť mojej premeny pozitívne ovplyvnili aj černošské ženy. Mám pocit, že vstup do tejto novej identity a zároveň väčšia hrdosť na moju černošskú identitu ma k nim určitým spôsobom približuje,“ povedala Airyn. „Dúfam, že sa môžem stať inšpiráciou pre ostatných, zatiaľ čo budem usilovať o naplnenie svojich snov v herectve a modelingu,“ dodala. Keď Airyn vystúpila so svojím príbehom verejne, Robert De Niro reagoval pre magazín People krátko, no jasne: „Milujem a podporujem Airyn ako svoju dcéru. Neviem, čo na tom má byť problém. Milujem všetky svoje deti.“