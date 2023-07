Šokujúca SMRŤ vnuka (†19) Roberta De Nira: Polícia ZATKLA 20-ročnú podozrivú!

NEW YORK - Ešte v máji Robert De Niro (79) prežíval obrovské šťastie, keď sa stal 7-násobným otcom, no už o dva mesiace radosť vystriedal neopísateľný smútok. Jeho len 19-ročný vnuk Leandro totiž náhle zomrel. Polícia prípad vyšetruje a už zatkla len 20-ročnú podozrivú!

Pred týždňom verejnosť obletela správa o náhlom úmrtí len 19-ročného vnuka slávneho Roberta De Nira. O Leandrovej smrti informovala jeho mama na sociálnej sieti Instagram. „Neviem, ako budem bez teba žiť, ale pokúsim sa ísť ďalej a šíriť lásku, ktorú som cítila vďaka tomu, že som bola tvoja mama,“ napísala hercova najstaršia dcéra Drena.

Vtedy verejnosť ešte netušila, čo sa mladému Leandrovi stalo. No neskôr jeho mama odhalila príčinu jeho smrti. „Niekto mu predal tabletky, ktoré obsahovali fentanyl. Vedeli, že to v nich je, no aj tak mu to predali. Kvôli všetkým, ktorí toto svinstvo stále predávajú a kupujú, je môj syn mŕtvy,“ napísala zronená mama. Prípadu sa chytila aj newyorská polícia.

No a vyšetrovanie má už prvé výsledky. Ako informuje New York Post, polícia v súvislosti s úmrtím 19-ročného De Nira zatkla len 20-ročnú Sofiu Haley Marks, ktorá je v New Yorku známou drogovou dílerkou. Mladú ženu, ktorá si hovorí aj "Percocet Princess" zatkli vo štvrtok okolo 18:00 počas tajnej operácie vedenej políciou, Úradom pre kontrolu drog a vnútornou bezpečnosťou.

Sofia bola vraj tou, ktorá mladému De Nirovi predala osudné drogy. Muži zákona jej prehľadávali dom do neskorých nočných hodín a aktuálne má na krku obvinenie z distribúcie narkotík a očakáva sa, že dnes bude predvolaná na federálnom súde na Manhattane.