Slávna speváčka pár mesiacov po rozchode: Svojmu bývalému dala prekvapivo druhú šancu!

Alesha Dixon (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Slávna britská speváčka Alesha Dixon (46) sa koncom minulého roka prekvapivo rozišla so svojím partnerom Azukom Ononyem. Najnovšie to však vyzerá tak, že si dala dvojica druhú šancu a robí všetko preto, aby svoj vzťah zachránila.

Alesha Dixon tvorila dlhé roky pár s Azukom Ononyem. Koncom minulého roka sa však objavili správy, že ich vzťah sa rozpadol a vyzeralo to tak, že je medzi nimi definitívny koniec. Najnovšie správy denníku Thu Sun však hovoria, že si možno dajú druhú šancu.

Kvôli svojim dvom deťom však zostali žiť pod jednou strechou, aby bolo pre ne toto obdobie čo najjednoduchšie. V posledných týždňoch však mala medzi nimi opäť preskočiť iskra a robia všetko preto, aby svoje manželstvo zachránili.

„Prešli si náročným obdobím a rozhodli sa to ukončiť. Alesha vtedy nevidela iné východisko. Azuka sa dokonca nachvíľu odsťahoval. Stále je však medzi nimi veľa emócií. Boli spolu 12 rokov a majú 2 krásne deti. Rozhodli sa dať tomu poslednú šancu. Obaja chcú, aby boli opäť rodinou a spravia všetko, aby to tak bolo. Jej priatelia však neveria, že to vydrží. Žiadny z problémov totiž nevyriešili, takže to bude náročné," uviedol zdroj z okolia dvojice.

Alesha Dixon (Zdroj: SITA)