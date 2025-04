Hviezda obeťou ZLODEJOV: Kým bola na afterpárty, VYKRADLI jej auto... Šofér v ňom celý čas sedel!

Florence Pugh (Zdroj: SITA)

Herečka Florence Pugh sa v uplynulých dňoch vydala do Londýna kvôli premiére novej Marvelovky Thunderbolts, v ktorej hviezdi. Najprv jej kroky viedli do kina na námesti Leicester Square, kde sa konala slávnostná premiére a odtiaľ si to namierila na afterpárty. No zatiaľ, čo si ona užívala oslavy uvedenia nového filmu, stala sa obeťou krádeže.

„Na afterpárty prišla Florence s rodinou a priateľmi v piatich mercedesoch. Len čo vošli dovnútra, dorazila motorka s dvomi mužmi v kuklách a jeden z nich potom rozbil božné okno jedného z vozov,“ popísal portálu DailyMail jeden zo svedkov. Všetko sa však odohralo tak rýchlo, že vodič auta nemal absolútne šancu zareagovať.

„Florence, jej priatelia a rodina, vrátane babičky, boli našťastie vnútri a nič sa im nestalo, ale aj tak to bol šok,“ dodal svedok. Prípad aktuálne vyšetruje polícia, ktorej sa zlodejov ešte chytiť nepodarilo. Tí z auta ukradli notebook a telefón.

Florence Pugh na premiére filmu Thunderbolt (Zdroj: Profimedia)