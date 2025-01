Problémy slávneho páru: Hádka na verejnosti skončila slzami… Začal sa skloňovať rozchod!

(Zdroj: pixabay.com)

Kariéra írskeho herca sa v posledných rokoch roztočila na plné obrátky a vyniesla mu úlohy vo viacerých zaujímavých počinoch, ako bol napríklad film Gladiátor II. Okrem toho bol nominovaný na Oscara a zaradil sa medzi najslávnejšie herecké mená súčasnostisa.

Paul Mescal (Zdroj: SITA)

Od rozchodu v roku 2022 s Phoebe Bridgers sa jeho meno spájalo s viacerými slávnymi ženami, ako boli napríklad Florence Pugh či Angelina Jolie. V lete minulého roka sa však objavil po boku americkej speváčky Gracie Abrams, s ktorou nakoniec začal tvoriť pár.

Ich vzťah si však zrejme prechádza krízou. Dvojica sa totiž nedávno objavila v reštaurácii v Londýne, kde ani zďaleka nepripomínali šťastný pár. Po hádke sa napokon obaja rozplakali a podľa svedkov celá situácia vyzerala ako rozchod.

„Sedeli za stolom oproti sebe. Paul si držal hlavu v dlaniach a Gracie začala plakať. Plakala tak veľmi, že on začal plakať tiež. Nakoniec sa postavila a odišla z reštaurácie. On zaplatil a následne tiež odišiel. Všetci videli, čo sa stalo, vyzeralo to ako rozchod. Len sme boli šokovaní, aké verejné to celé bolo," uviedol zdroj pre Daily Mail.

Gracie Abrams (Zdroj: SITA)