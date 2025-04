Kritika vesmírneho letu Katy Perry neutícha: Tentokrát si servítku pred ústa nebrala slávna modelka!

(Zdroj: TASR)

Pondelkový let spoločnosti Blue Origin, ktorý do vesmíru dopravil ženský šesťčlenný tím, sa stal terčom obrovskej kritiky. Tú vyslovilo aj viacero slávnych osobností, ako boli napríklad herečky Olivia Wilde či Amy Schumer.

K ním sa neskôr pridala aj slávna modelka Emily Ratajkowski. Tej sa nepáčili podobné veci, ktoré letu vyčítali aj spomínané umelkyne a hviezdna kráska v krátkom videu na TikToku nad celou vecou len nechápavo krútila hlavou.

„Táto vesmírna misia. Je to horšie ako paródia. Hovoriť, že vám záleží na Matke Zemi... A do vesmíru idete v rakete, ktorú postavila a zaplatila firma, ktorá ničí planétu? Pozrite sa, v akom stave je svet a zamyslite sa, koľko zdrojov sa vynaložilo na to, aby tieto ženy poslali do vesmíru. Prečo? Bol to len marketing? Je mi z toho zle," povedala Ratajkowski.