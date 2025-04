Vesmírny let Katy Perry sa dočkal zmiešaných reakcií: Kritika a výsmech slávnych herečiek!

Lauren Sanchez, Kerianne Flynn, Amanda Nguyen, Katy Perry, Gayle King a Aisha Bowe (Zdroj: TASR)

LOS ANGELES - Počas včerajšieho dňa svet sledoval let do vesmíru, ktorého sa zúčastnili aj viaceré slávne tváre, ako napríklad Katy Perry či Gayle King. Táto cesta si však vyslúžila aj kritiku, ktorou nešetrili napríklad Olivia Wilde alebo Amy Schumer.

Spomínané hviezdy boli súčasťou čisto ženského šesťčlenného tímu, ktorý let spoločnosti Blue Origin dopravil do vesmíru. Počas približne 11 minútového letu sa dostali do výšky asi 100 kilometrov nad zemou, čím dosiahli medzinárodne uznávanú hranicu vesmíru.

Tento let sa však stal terčom kritiky, ktorá prišla aj od viacerých slávnych tvári šoubiznisu. Jednou z nich bola aj herečka Olivia Wilde, ktorá na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnila príbeh, v ktorom zdieľala fotky Katy Perry po pristátí. „Vyzerá to tak, že miliardy dolárov priniesli dobré memečka" napísala k záberom, čím kritizovala obrovské náklady, ktoré si let vyžiadal.

Svojím typickým humorom si z tejto témy spravila srandu komička Amy Schumer. „Na poslednú chvíľu ma pridali na zoznam a letím do vesmíru. Beriem si túto vec, nič pre mňa neznamená, ale mala som ju v taške. Spýtali sa ma, či chcem ísť do vesmíru, takže tam idem. Ďakujem všetkým, ktorí ma tam dostali," povedala vo vtipnom videu.

Už pred časom sa k letu negatívne vyjadrila aj Olivia Munn. „Čo to vlastne robia? Asi to nie je príliš populárny názor, ale na svete je strašne veľa dôležitejšie vecí. Minie sa na to strašne veľa peňazí a niektorí ľudia si nemôžu dovoliť kúpiť ani len vajcia," uviedla herečka. „Vesmírne misie boli na to, aby sme rozšírili vedomosti ľudstva. Ako to, čo tam hore urobia, pomôže ľuďom dole na zemi?" doplnila Munn v talk šou Today with Jenna & Friends.

