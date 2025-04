Ďalšie ODHALENIE o smrti Hackmana (†95) a jeho ženy (†65): Ich dom bol ŽIVNOU PÔDOU pre nebezpečný vírus!

(Zdroj: Profimedia/Topky.sk)

Bol to obrovský šok, keď sa na verejnosť dostala správa, že herec Gene Hackman, jeho manželka Betsy Arakawa a pes sú mŕtvi. Ich nehybné telá našli v ich dome v Santa Fe. Spočiatku sa špekulovalo, že za ich náhly skon môže otrava oxidom uhoľnatým, no to pitva okamžite vylúčila. Napokon vyšetrovatelia prišli s informáciou, že úmrtia boli prirodzené.

Gene s pokročilou Alzheimerovou chorobou zomrel na problémy so srdcom a Betsy zomrela na komplikácie spôsobené hantavírusom. No a práve ten mal v ich nehnuteľnosti doslova živnú pôdu. Ako informuje TMZ, Ministerstvo zdravotníctva v Novom Mexiku uviedlo, mŕtve hlodavce a ich hniezda boli roztrúsené po ôsmich oddelených prístavbách na pozemku manželov.

No a práve tie spôsobujú spomínanú smrteľnú chorobu. Tá sa šíri močom a trusom potkanov a myší. V prípade Hackamana a Arakawy boli na ich pozemku nájdené výkaly hlodavcov v troch garážach, dvoch prístavbách a troch prístreškoch. V troch samostatne stojacich garážach sa našiel živý hlodavec, uhynutý hlodavec, aj ich hniezdo.

Ministerstvo zdravotníctva vykonalo hĺbkovú obhliadku nehnuteľnosti manželov 5. marca, aby posúdili riziko vyšetrovania na mieste. No zatiaľ čo ostatné budovy boli zamorené hlodavcami, dom, v ktorom žili, sa ukázal ako nízkorizikový, bez známok aktivity hlodavcov vo vnútri.

(Zdroj: Profimedia)