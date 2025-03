ZÁHADNÁ SMRŤ herca Gena Hackmana (†95) a manželky (†63): PRÍČINA ÚMRTIA ich psa... Och, hrozné!

Gene Hackman, Betsy Arakawa (Zdroj: SITA)

SANTA FE - Koncom februára svet obletela správa o záhadnom úmrtí oscarového herca Gena Hackmana (†95), jeho manželky Betsy Arakawa (†63) a psa v ich dome v Santa Fe. Príčina smrti manželov je už známa... No a aktuálne pitva odhalila aj dôvod skonu ich domáceho miláčika. Och, je to hrozné!

Bol to obrovský šok, keď sa na verejnosť dostala správa, že herec Gene Hackman, jeho manželka Betsy Arakawa a ich pes sú mŕtvi. Ich telá objavili v ich dome v Santa Fe. Spočiatku sa špekulovalo, že za ich náhly skon môže otrava oxidom uhoľnatým, no to pitva okamžite vylúčila. Napokon sa ukázalo, že obe úmrtia boli prirodzené.

Manželka oscarového herca zomrela na ochorenie spôsobené hantavírusom, ktorý šíria hlodavce najmä prostredníctvom trusu, moču a slín. No a Hackman približne o týždeň neskôr, a to v dôsledku Alzheimerovej choroby, ktorú mal v pokročilo štádiu. Práve kvôli nej si zrejme ani nevšimol, že je jeho žena mŕtva. A ich pes?

Portál PageSix získal informácie z pitvy domáceho miláčika, no a všetko nasvedčuje tomu, že zomrel od hladu a dehydratácie. Podobne ako jeho majitelia, aj on vykazoval čiastočnú mumifikáciu. V správe, ktorá prišla z veterinárneho laboratória ministerstva poľnohospodárstva sa uvádza, že tá mohla zakryť zmeny v orgánoch, no neexistujú dôkazy o otrave, chorobe alebo traume, ktorá by mohla viesť k smrti.

V žalúdku psa nebolo nič, okrem malého množstva chlpov a žlče. Jeho telo bolo objavené v prepravke v kúpeľni, blízko tela Betsy Arakawa. Ďalšie dva psy prežili, a práve oni pomohli záchranárom nájsť mŕtve telo herca po tom, čo ho viac ako 30 minút nevedeli nájsť, povedal veliteľ hasičov Brian Moya pre USA Today.