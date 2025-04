Expresný KONIEC slávnych manželov: ROZCHOD len 48 hodín po svadbe!

(Zdroj: GettyImages)

LOS ANGELES - Mali prežívať najkrajšie chvíle svojho života, no idylka vydržala prikrátko. Ako informujú zahraničné média, prominentný pár sa rozišiel len 48 hodín po svadbe... Stále sú však manželmi!

Slávna speváčka Toni Braxton a raper Birdman si svoje áno povedali v úplnej tichosti 8. augusta 2024. Aktuálne sa však na verejnosť dostala správa, že idylka dvojici vydržala veľmi krátko. Portál TMZ sa dostal k ich rozvodovým papierom, ktoré hudobník podal len o 2 týždne neskôr. No a v nich sa uvádza, že k rozchodu došlo už 10. augusta, teda 2 dni po svadbe.

Braxton a jej právni zástupcovia v dokumentoch označili manželstvo za "nenávratne rozbité". O to šokujúcejší je fakt, že k rozvodu doposiaľ nedošlo. Toni dokonca v januári 2025 žiadosť o rozvod zamietla a jej manžel to podpísal tiež. Stále tú tak oficiálne manželmi, no či je ich vzťah aj harmonický, nevedno.

Birdman požiadal Toni Braxton o roku vo februári 2018, daroval jej prsteň za 1 milión dolárov a niekoľko ďalších drahých šperkov - od drahých hodiniek až po vintage náušnice. V roku 2019 sa rozišli, no v auguste 2024 sa v úplnej tichosti vzali.

Toni Braxton a Birdman (Zdroj: Profimedia)