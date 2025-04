Robbie Williams doplatil na DRASTICKÚ DIÉTU: Privodil si ňou DÁVNU CHOROBU pirátov!

Robbie Williams (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Hviezdny Robbie Williams (51) sa pasuje s nepríjemnými zdravotnými problémami. Ako informujú zahraničné médiá, chcel schudnúť, no drastickou diétou si privodil historickú diagnózu - dávnu chorobu pirátov!

Roky tu tie choroby neboli, no opäť sa vracajú. Po čiernom kašli a osýpkach lekári diagnostikovali ďalšiu historickú chorobu. A rovno hviezdnemu Robbiemu Williamsovi. Priznal to v rozhovore pre britský denník Mirror. A privodil si ju sám - drastickými diétami.

„Chcel som schudnúť, tak som bral lieky na potlačenie chuti. Lenže som skoro úplne prestal jesť a telo nedostávalo dostatok živín,” povedal herec spomínanému denníku. Spomínaná diagnóza sa volá Skorbut a v 15. storočí išlo o najčastejšiu chorobu pirátov a námorníkov, ktorí boli pri dlhých mesiacoch na mori odkázaní len na sušené mäso a krekry.

Práve nevyvážená strava a nedostatok vitamínu C spôsobuje spomínané ochorenie. To sa prejavuje krvácaním z ďasien, podkožným krvácaním, vypadávaním zubov a vlasov, mäknutím kostí či bolesťou kĺbov. Ak telo ani po dlhšom čase nedostane vitamín C, môže nastať aj smrť.

