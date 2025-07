Spojené štáty čelia najväčšiemu šíreniu osýpok od začiatku storočia: Experti varujú pred nízkou preočkovanosťou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Spojené štáty čelia najväčšiemu šíreniu osýpok od začiatku tohto storočia. Píše to dnes agentúra AFP s odvolaním sa na údaje univerzity Johnsa Hopkinsa. Podľa nej sa v USA od začiatku tohto roka potvrdilo 1277 prípadov tejto choroby. V súvislosti s ňou zomreli traja ľudia.

Počet potvrdených prípadov tak prekonal údaj z roku 2019 a je najvyšší od roku 1992. V roku 2019 sa osýpky šírili v komunitách ortodoxných židov v štátoch New York a New Jersey. Prípadov bolo vtedy 1274, pred šiestimi rokmi však na túto chorobu nikto nezomrel. V súčasnosti najviac prípadov pripadá na Texas. Šírenie osýpok experti dávajú do súvislosti okrem iného s poklesom preočkovanosti spoločnosti. Za spochybňovanie prínosu očkovania proti osýpkam čelil kritike okrem iného súčasný americký minister zdravotníctva Robert Kennedy.

Silnému šíreniu tejto choroby však čelia aj ďalšie štáty, ktoré susedia s USA. V Kanade, ktorá má mnohonásobne menšiu populáciu ako USA, sa od začiatku roka potvrdilo na 3500 prípadov osýpok a v Mexiku 2600. V Kanade zomrel jeden človek, v Mexiku potom deväť ľudí, uvádza údaje zverejnené na začiatku júla. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú osýpky pre človeka jedným z najinfikovanejších vírusov. Nakazenie môže spôsobiť komplikácie ako zápal pľúc, zápal mozgu a dehydratáciu a tiež môže oslabiť obrannú pamäť imunitného systému proti rôznym patogénom. Choroba sa prejavuje horúčkou, nádchou a kašľom a typickou vyrážkou s malými škvrnami, ktoré postupne tmavnú.