Hudobný svet zasiahla smutná správa: Zomrel člen legendárnej kapely... Bojoval so zákernou chorobou!

Zľava Chris Stein, Debbie Harry, Clem Burke (Zdroj: Profimedia)

Skupina Blondie vznikla v 70-tych rokoch a na svojom konte má množstvo hitov, ako sú napríklad Heart Of Glass, Call me či One Way Or Another. Počas včerajšieho dňa sa však jej fanúšikovia dozvedeli veľmi smutnú správu. Pôvodní členovia kapely Debbie Harry a Chris Stein totiž na sociálnej sieti Instagram oznámili, že vo veku 70 rokov zomrel ich bývalý kolega - bubeník Clem Burke.

Clem Burke, Debbie Harry (Zdroj: SITA)

„S hlbokým zármutkom vás musíme informovať o smrti nášho milovaného kamaráta a kolegu Clema Burkea, ktorý v tajnosti bojoval s rakovinou. Clem nebol len bubeník, bol srdcom skupiny Blondie. Jeho talent, energia, vášeň pre hudbu sa nedali vyrovnať. Jeho prínos pre našu hudbu a úspech sa nedá vyjadriť. Okrem hudby bol aj zdrojom inšpirácie. Jeho duch, nákazlivý entuziazmus a pevná morálka sa dotkli každého, kto ho poznal," uvádza sa v stanovisku.

„Vyjadrujeme našu najhlbšiu sústrasť Clemovej rodine, priateľom a fanúšikom po celom svete. Jeho odkaz bude žiť v hudbe, ktorú vytvoril a v mnohých životoch, ktorých sa dotkol. Počas toho, ako sa snažíme vyrovnať sa s touto stratou, vás prosíme a súkromie. Debbie, Chris a celá rodina Blondie," doplnili hudobníci.