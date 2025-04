Slávny raper (†39) zomrel v deň svojich narodenín: SMRTEĽNÉ ZRANENIE pri úteku pred políciou!

(Zdroj: Instagram YS)

ATLANTA - Cez víkend svet obletela správa o náhlom úmrtí 39-ročného rapera známeho pod prezývkou Young Scooter. Bolo to o to smutnejšie, že skonal v deň svojich narodenín. A aktuálne sa na verejnosť dostávajú informácie o okolnostiach tohto smutného momentu. Hudobník zomrel po naháňačke s policajtami!

V sobotu sme na Topkách informovali, že v deň, kedy raperovi Young Scooterovi (skutočným menom Kenneth Edward Bailey) všetci gratulovali k 39. narodeninám, hudobník našiel svoju smrť. Ako informoval portál TMZ, bol vyhlásený za mŕtveho v piatok v Grady Marcus Trauma Center v Atlante, kam ho priviedli rýchlou záchrannou službou.

Príčina jeho náhleho skonu však nebola známa. Až teraz denník prišiel s ďalšími detailami. Polícia vraj prišla do jeho domu po tom, čo obdržala tiesňové volanie o incidente na William Nye Drive. „Obdržali sme hlásenie o spore, pri ktorom padli výstrely, a o žene, ktorá bola násilím vtiahnutá do domu,” znelo vyhlásenie polície na tlačovej konferencii.

Nahlasovateľ opisoval, že už dlhšie mal podozrenie, že dom je miestom, kde sa odohráva obchod s drogami alebo prostitúcia. Navyše políciu vyzval, aby sa poponáhľala, pretože žena silno krváca z hlavy. Po príjazde na miesto otvoril dvere muž, no následne ich zabuchol priamo pred policajtami. Muži zákona preto uzatvorili oblasť.

Spomínanú ženu nenašli, no dvaja muži sa pred nimi snažili ujsť zadným vchodom, jeden sa neskôr vrátil do domu a druhý v snahe uniknúť preskakoval ploty. No to sa mu napokon stalo osudným. Tým spomínaným bol práve Young Scooter, ktorý pri svojom úteku spadol a roztrhal si stehennú tepnu. Týmto zraneniam napokon v Grady Marcus Trauma Center v noci podľahol.

Young Scooter sa preslávil v roku 2012, keď podpísal zmluvu s nahrávacou spoločnosťou Future Freebanz. O rok neskôr spolupracoval so slávnym Gucci Mane na mixtape s názvom Free Bricks 2 a v tom istom roku vydal ďalší mixtape s hosťami ako Gucci Mane, Future, WG a Lil Boosie. S Future a Juice Wrld spolupracoval na piesni Jet Lag, ktorá sa dostala do rebríčka top 100 Billboard.