Americká hviezda DOURÁŽALA Prahu: ŠIALENÉ... Z toho, čo vypustila z úst, zostáva rozum stáť!

PRAHA - Azealia Banks má povesť kontroverznej hviezdičky. Napriek tomu má vo svete množstvo fanúšikov a aktuálne je na svojom turné po Európe. Jej treťou zastávkou bola Praha. No po jej následných vyjadreniach by ju tam zrejme už nikto viac nepozval... Našich západných susedov totálne dourážala. Šialené, čo vypustila z úst!

Azealia Banks je známa nielen svojou hudbou, ale aj škandálmi. V minulosti zapĺňala stránky časopisov napríklad svojim útokom na SBS-kárku, ktorú uhryzla do prsníka, či dokonca sa na párty slávneho herca vyhrážala hosťom, že im podreže hrdlá. Kontroverzná hviezdička má však stále dosť fanúšikov a pravidelne koncertuje.

Aktuálne je na svojej "šnúre" po Európe a jej treťou zastávkou bola Praha. No a zdá sa, že svoj pobyt u našich západných susedov si "spríjemnila" zakázanými látkami. Ako inak by sa dali vysvetliť slová, ktoré zo seba začala chŕliť? Na sociálnej sieti X totiž hlavné mesto Česka totálne dourážala a blúznila o zákernom more či blúdiacich dušiach...

„Bojím sa tu vyjsť z hotela. Nemajú ani Uber Eats, táto energia je tu šialená,“ sťažovala sa "hviezda", ktorá sa radšej, ako by mala v Prahe jesť, rozhodla hladovať. „Toto mesto je domovom moru. Nechcem, aby sa môjho jedla dotýkali vaši hominidní bratranci,“ pokračovala zjavne nepríčetná Azealia.

„Tieto blúdiaci neandertálske duše v Prahe sa snažia vypiť moju menštruačnú krv. Nemôžem spať, lebo stále vidím vyše dva metre vysoké "bigfootovské" bitosti pripútané ku kmaenným múrom, vyhladnuté a hnijúce pred verejnosťou. Stále počujem ich škreky a plač a je to fakt smutné,“ priznala Banks. Ďalej šokovala vyjadrením, že v jej hotelovej izbe sú "perverzní, vzrušení a šialení duchovia".

Speváčka sa vraj venuje duchovnu a nikdy vraj nič podobné nezažila. „Praha ma núti jačať. Toto nie je Bukurešť, tieto sra*ky sú niečo iné než rumunská úroveň strašenia,“ dodala a hlavné mesto nazvala dokonca portálom do podsvetia.

