SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec (†94) zo Star Wars... Bojoval s DEMENCIOU!

Ako informuje TMZ, herec zomrel ešte 11. marca v domove sociálnych služieb v Sherman Oaks v Kalifornii. Pre The Hollywood Reporter to povedala jeho dcéra Kate.

Clive Revill bol známy predovšetkým ako hlas darebáckeho cisára Palpatina v jednom z filmov Star Wars. Nezabudnuteľná je najmä scéna, v ktorej sa objaví ako trojrozmerný obraz a strašidelným hlasom hovorí Darthovi Vaderovi o ich nepriateľovi Lukovi Skywalkerovi. Ten ho zas presvedčí, aby Skywalkera obrátil na "temnú stranu" alebo ho zabil.

Herec hral tiež vo filmoch Bunny Lake Is Missing, The Legend of Hell či Matilda. Objavil sa však aj na Broadwayi a bol dvakrát nominovaný na cenu Tony za postavy v muzikáloch Irma la Douce a Oliver! Česť jeho pamiatke!

