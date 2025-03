Obrovský ZVRAT v prípade smrti Gena Hackmana (†95): Celé to bolo INAK a... Problémy s DEDIČSTVOM!

Gene Hackman, Betsy Arakawa (Zdroj: SITA)

SANTA FE - Koncom februára svet obletela správa o záhadnom úmrtí oscarového herca Gena Hackmana (†95), jeho manželky Betsy Arakawa (†63) a psa v ich dome v Santa Fe. Už začiatkom marca vyšetrovatelia a patológ odhalili okolnosti tragédie... Aktuálne sa však zistilo, že to všetko bolo inak. Navyše prípad sprevádzajú aj problémy s dedičstvom!

Bol to obrovský šok, keď sa na verejnosť dostala správa, že herec Gene Hackman, jeho manželka Betsy Arakawa a ich pes sú mŕtvi. Nehybné telá objavili v ich dome v Santa Fe. Spočiatku sa špekulovalo, že za ich náhly skon môže otrava oxidom uhoľnatým, no to pitva okamžite vylúčila. Napokon vyšetrovatelia prišli s informáciou, že úmrtia boli prirodzené.

Začiatkom marca opísali aj okolnosti tragédie. No nové informácie hovoria o tom, že všetko bolo inak, ako si spočiatku mysleli. Pôvodne sa hovorilo o tom, že Arakawa zomrela 11. februára na hantavírus - teda vzácne respiračné ochorenie prenášané hlodavcami. Malo to byť týždeň pred úmrtím Hackmana, ktorý podľahol zlyhaniu srdca v kombinácii s Alzheimerovou chorobou.

No ako informuje BBC, polícia aktuálne uviedla, že hercova manželka 12. februára, teda deň po svojom údajnom úmrtí, niekoľkokrát telefonovala na zdravotnú kliniku. Vyšlo to najavo po tom, čo si úrad šerifa okresu Santa Fe získal údaje z jej mobilného telefónu. Betsy sa objednala na vyšetrenie, no napokon naň neprišla.

„Objednala sa na 12. februára, no dva dni pred termínom zrušila návštevu, pretože jej manžel sa necítil dobre,“ povedal doktor Josiah Child, ktorý vedie miestnu kliniku. Tam Betsy 12. februára zavolala a hovorila s jedným z lekárov, ktorý jej odporučil prísť na vyšetrenie. „Dali sme jej termín, ale neprišla. Nemala príznaky respiračnej tiesne. Schôdzka sa netýkala hantavírusu. Skúšali sme ju viackrát kontaktovať, no neodpovedala,“ uvidol Child.

Zaujímavosťou tiež je, že Arakawa neuviedla žiadne ťažkosti, ktoré sa spájajú s hantavírusom. „Zavolala a spomenula mierne prechladnutie, ale nesťažovala sa na žiadne problémy s dýchaním, dýchavičnosťou alebo bolesť na hrudi,“ dodal expert, ktorý tak príčinu úmrtia spochybnil, nakoľko v čase úmrtia nevykazovala známky dýchavičnosti.

Problémy s dedičstvom

Nielen úmrtie manželov, ale aj dedičstvo po nich bude hotovým rébusom. Herec totiž svoj majetok neodkázal deťom, ale vymenoval zoznam verných na čele s jeho manželkou, ktorí mali po jeho odchode rozhodnúť o rozdelení majetku v hodnote 80 miliónov dolárov. Nastal však problém. „Všetci títo ľudia však zomreli skôr ako on,“ vysvetlila právnička Laura Cowan z Daily Mail.