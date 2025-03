NOVÝ PÁRIK šoubiznisu? Jennifer Aniston NAČAPALI na večeri s hviezdou seriálu Narcos!

Jennifer Aniston (Zdroj: SITA)

HOLLYWOOD - Jennifer Aniston (56) si po skúsenostiach z minulosti svoje súkromie už prísne stráži. Aktuálne tak verejnosť netuší, či má alebo nemá priateľa... No nové fotografie, ktoré sa podarilo nafotiť paparazzom v Hollywoode, by mohli naznačovať nový vzťah. Začapali ju totiž na večeri s hviezdou seriálu Narcos!

Jennifer Aniston bola vydatá dvakrát. Jej prvé manželstvo s Bradom Pittom trvalo 5 rokov, druhýkrát sa vydala o 10 rokov neskôr za Justina Therouxa a tento vzťah vydržal len 3 roky. Odvtedy sa hovorilo o viacerých mužoch v živote slávnej herečky, no žiadneho plavovláska oficiálne verejnosti nepredstavila.

Naposledy sa jej meno spájalo s milionárom Chrisom Dixonom, s ktorým ju paparazzi načapali na rande v luxusnej reštaurácii. No a aktuálne ju zahraničné médiá spájajú s ďalším zvučným menom. Podobne ako pri spomínanom milionárovi, aj tentokrát ju fotografi načapali v reštaurácii... Tentokrát však mala plavovláska zaloviť v hereckých vodách.

Fotografi ju totiž zachytili na večeri so 49-ročným kolegom Petrom Pascalom. Dvojica zavítala do podniku Tower Bar v hoteli Sunset Tower, kde sa najedli a s odchodom sa príliš neponáhľali. Kedysi sa špekulovalo o tom, že by herec mohol byť súčasťou seriálu The Morning Show, v ktorom Aniston hviezdi po boku kolegyne Reese Witherspoon. Či teda išlo o rande alebo zo stretnutia vzíde nová spolupráca, ukáže zrejme až čas.

(Zdroj: Profimedia)