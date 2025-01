Rachel z Priateľov je SEXI aj v 55-ke: Ukázala postavičku v BIKINÁCH... Fúúú, Ross by bol namäkko!

Jennifer Aniston (Zdroj: SITA)

CABO - Jennifer Aniston (55) dodnes fanúšikovia po celom svete vnímajú predovšetkým ako roztopašnú Rachel z obľúbeného sitkomu Priatelia. Tam bol do nej už od 9. triedy zamilovaný kamarát Ross... No namäkko by z nej bol aj o 30 rokov neskôr. Herečka ukázala postavičku v plavkách. Vyzerá top aj v 55-ke!