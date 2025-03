Emotívne priznanie známeho hudobníka (39): Bojuje so zákernou chorobou!

(Zdroj: pixabay.com)

Začiatkom februára sa Cauthen prihovoril svojim fanúšikom na sociálnej sieti Instagram. Tam oznámil, že musí prerušiť svoje turné a že sa chce sústrediť na mentálne a fyzické zdravie. Počas minulého týždňa napokon zverejnil, že zvádza boj so zákernou chorobou.

Hudobník vo videu najskôr opísal problémy, ktoré ho prinútili vyhľadať lekársku pomoc. Kvôli zápalu pľúc totiž nebol ani zďaleka v poriadku, avšak následné vyšetrenia doslova zmenili jeho život. Doktori mu totiž oznámili, že má rakovinu štítnej žľazy.

„Povedali mi, že mám papilárny karcinóm, že je to rakovina. To, že som si zobral čas pre seba a snažil som sa dať dokopy, mi pravdepodobne zachránilo život. Mal som veľa času na to, aby som si uvedomil, že život je krátky a vzácny,“ uviedol hudobník, ktorí poďakoval fanúšikom za podporu.

Svoj boj však ani zďaleka nevzdáva a hneď, ako to bude možné, tak plánuje ďalej vystupovať. „Ani zďaleka som neskončil. Viem, že Boh ma sem poslal z nejakého dôvodu,“ povedal Cauthen, ktorému v komentároch poslalo silu množstvo ľudí.