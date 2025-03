Prekvapujúce správy o vzťahu známej herečky: Jej 8-ročné manželstvo si prechádza obrovskou krízou!

(Zdroj: GettyImages)

Jacqueline Jossa sa preslávila hlavne vďaka účinkovaniu v legendárnej britskej telenovele EastEnders. Okrem toho si však vyskúšala aj účinkovanie v reality šou I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!, ktorú sa jej podarilo vyhrať.

Momentálne sa však jej meno spája s nemilými špekuláciami. Podľa zdroja z jej okolia sa jej totiž rozpadlo 8-ročné manželstvo s Danom Osbourneom a dvojica už údajne ani nežije pod jednou strechou.

„Jacqueline a Dan si dali pauzu a trávia čas oddelene. Ani jeden z nich netuší, čo sa stane v budúcnosti, ale momentálne sa rozhodli žiť oddelene a pauza jeden od druhého bolo to, čo obaja potrebovali," uviedol človek z okolia herečky pre The Sun, pričom ďalší zdroj vylúčil, že by za krízou v ich manželstve bola Osbourneova nevera.