Hviezda sitkomu Roseanne v NEMOCNICI: Desivé ZRANENIE počas natáčania filmu... Výrobu ZASTAVILI!

Ako informuje TMZ, herec utrpel zranenie bedrového kĺbu počas natáčania najnovšieho filmu Warner Bros a Legendary štvornásobného držiteľa Oscara Alegandra Gonzáleza Iñárritu. „Dostal okažitú lekársku pomoc, ktorá viedla ku krátkemu oneskoreniu natáčania, aby mal čas na zotavenie,“ uviedol hovorca Warner Bros.

Jeho ďalšie slová však fanúšikov trochu upokojili. Z nich totiž vyplýva, že zranenie nie je veľmi vážne. „Natáčanie pokračuje budúci týždeň po Johnovom úplnom zotavení,“ dodal. Ďalšie informácie hovoria o tom, že hoci k zraneniu došlo v Pinewood Studios, v čase nešťastia sa film práve nenatáčal. Herec vraj spadol a zranil si bok.

Zdroj pre TMZ ďalej povedal, že zranenie nesúvisí s kaskadérskym kúskom. The Sun v piatok večer informoval o „hororovom zranení na natáčaní..., ktoré priviedlo nemenovanú hviezdu do nemocnice so zraneniami panvy a nohy“. Pre Johna Goodmana ide už o druhú ranu v krátkom čase. V januári totiž prišiel o svoj dom pri ničivom požiari v Pacific Palisades.