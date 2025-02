Šokujúci pohľad na Billie Eilish: Pri vystupovaní z lietadla UKÁZALA HOLÉ PRSIA!

Billie Eilish (Zdroj: SITA)

SYDNEY - Americká speváčka a skladateľka Billie Eilish (23) púta pozornosť svojim extravagantným vzhľadom. Biela pokožka, divoké vlasové kreácie a neprítomný výraz... No a to dopĺňa často nie veľmi dievčenským oblečením. Najnovšie všetkých šokovala, keď pri vystupovaní z lietadla ukazovala holé prsia!

Billie Eilish nepatrí k tým verejne známych ženám, ktoré by na seba pútali pozornosť vyzývavým oblečením. Namiesto toho nosí pánsky štýl a ak si čas od času na seba oblečie šaty, hlboké výstrihy či vysoké rozparky by ste čakali márne. K jej imidžu alternatívnej speváčky s neprítomným výrazom v tvári by sa to zrejme ani nehodilo.

O to väčším prekvapením pre fotografov bolo, keď ju pri vystupovaní z lietadla v austrálskom Sydney, nafotili s holými prsiami. Okamžite spozorneli... Tmavovláska tak potešila mnohých rozvášnených fanúšikov, ktorí jej na sociálnych sieťach roky vypisovali, aby ukázala, čo pod tričkom skrýva. No okamžite prišlo sklamanie - Billie síce prsia ukázala, no nie svoje. Mala ich vytlačené na tričku!

