TOTO, že je Sheldon z Teórie veľkého tresku? Aha, ako TERAZ vyzerá... Nespoznali by ste ho!

Jim Parsons (Zdroj: CBS Television)

LOS ANGELES - Americký herec Jim Parsons je slovenským divákom známy predovšetkým ako Sheldon Cooper zo sitkomu Teória veľkého tresku. Toho uhľadeného fyzika by ste v ňom však dnes rozhodne nepoznali. Radikálne zmenil imidž... Aha, ako teraz vyzerá!

Jim Parsons je úspešným muzikálovým hercom z Broadwaya, no milujú ho aj televízni diváci. Tým sa do pamäti zapísal v roku 2007, keď mal premiéru seriál Teória veľkého tresku. V tom dlhých 12 rokov stvárňoval postavu svojského doktora fyziky Sheldona Coopera. Jeho postava bola známa tým, že si zakladala na rutine a roky bola verná napríklad jednému kaderníkovi.

V súkromí však už také striktné pravidlá nemá... V poslednom období napríklad púta pozornosť výraznou zmenou imidžu. Či sa tak stalo kvôli nejakej úlohe alebo sa herec dobrovoľne rozhodol vyskúšať nový vzhľad, nevedno. Treba však povedať, že s novým stylingom je doslova na nepoznanie. Nechal si totiž zapustiť hustú bradu. No a s okuliarmi? Je to vážne on?!

(Zdroj: Instagram JP)