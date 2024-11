Súd opäť rozhodoval v prípade P. Diddyho: Slávny hudobník zostáva vo väzbe!

Sean "Diddy" Combs (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Americký raper Sean "Diddy" Combs zostane vo vyšetrovacej väzbe zrejme až do svojho súdneho procesu, ktorého začiatok je naplánovaný na 5. mája 2025. Ako v noci na štvrtok informovala agentúra Reuters, súd v New Yorku totiž odmietol prepustiť rapera na kauciu vo výške 50 miliónov dolárov. Hudobný magnát je v brooklynskej väznici už desať týždňov, píše TASR.