Rihanna DRÁŽDI sexi videom: Jej mužovi hrozí 24 rokov NATVRDO a ona? Špúli ZADOK do kamery!

(Zdroj: Instagram Rihanna)

LOS ANGELES - Aktuálne svetové média zapĺňajú informácie o súde s raperom A$AP Rockym. Partner hviezdnej Rihanny čelí obvineniam z napadnutia v súvislosti so streľbou z roku 2021. Ak mu uznajú vinu, hrozá mu až 24 rokov väzenia... No a speváčka? Tá zatiaľ špúli zadok do kamery!

Podľa zahraničných médií sa súdnych procesov zúčastňuje aj Rihanna. Vchádzať do súdnej siene v spoločnosti obvineného A$AP Rockyho ju videli aj v týchto dňoch. Každý držal v rukách jedno zo svojich detí. Magazín People informoval, že počas prestávky bolo počuť, ako Rihanna povedala synom, nech zaželajú otcovi šťastie.

Ako informuje BBC, raper podľa prokuratúry pred 4 rokmi vytiahol na svojho kamaráta Terella Ephrona (známeho ako ASAP Relli) zbraň a vystrelil. Udialo sa to 6. novembra 2021, kedy ich spor prerástol do fyzickej bitky, po ktorej malo dôjsť k streľbe. Situácia je naozaj vážna, ak by mu totiž bola uznaná vina, hrozí mu až 24 rokov väzenia.

Ani to však Rihanne nebráni naplno pracovať... No a súčasťou jej práce sú aj rôzne videá a fotky. Aktuálne predstavila svetu nový produkt z radu starostlivosti o vlasy. No a natočila k tomu skutočne provokačné video. Oblečená len v nude bodyčku sa zvodne vlní a špúli zadok do kamery. Sprej na vlasy, ktorý pri tom drží v ruke, si nikto ani len nevšimne. Veď pozrite sami!