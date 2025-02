Dojemné slová Demi Moore: Prehovorila o jej vzťahu s Bruceom Willisom… Vždy budeme rodina!

Herečka Demi Moore. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Americká herečka Demi Moore (62) má so svojím bývalým manželom Bruceom Willisom (69) výborné vzťahy aj po rozvode. To, ako to vyzerá od doby, kedy začal bojovať s vážnymi zdravotnými problémami, však opísala v najnovšom rozhovore.