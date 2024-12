Demi Moore prezradila NOVÉ INFORMÁCIE o stave Brucea Willisa: Nikomu by som to NEPRIALA!

Herečka Demi Moore. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Keď sa v marci 2022 dostali na verejnosť správy o tom, že Bruce Willis (67) kvôli zdravotným problémom končí so svojou hereckou kariérou, pichlo pri srdci mnohých jeho fanúšikov. O rok neskôr rodina odhalila, že trpí demenciou. No a aktuálne o jeho stave prehovorila exmanželka Demi Moore (62). Nikomu by to nepriala!

Bývalá manželka Brucea Willisa prehovorila o jeho aktuálnom stae v rozhovore pre CNN. „Je to samozrejme veľmi ťažké. Nikomu by som to nepriala. Viete, vzhľadom k všetkým okolnostiam je momentálne v naozaj stabilnom stave. Pre kohokoľvek chorého je dôležité prijať ho takého, aký je v danom momente,“ vyjadrila sa Demi Moore.

A prehovorila aj Willisova manželka Emma Heming. „Zistila som, že demencia je ťažká. Je to ťažké pre človeka, ktorému bola diagnostikovaná, je to ťažké aj pre rodinu. A to sa nelíši ani v prípade Brucea, mňa a našich dcér. Keď sa povie, že je to rodinná choroba, tak to tak naozaj je,“ vyjadrila sa pre portál Famous.

Rodina Brucea Willisa oznámila verejnosti hercovu diagnózu vo februári 2023. „Jeho stav pokročil a teraz vieme o konkrétnejšej diagnóze - frontotemporálna demencia. Bohužiaľ, problémy s komunikáciou sú len jedným zo symptómov ochorenia, ktorým musí Bruce čeliť. Hoci je to veľmi bolestivé, je akousi útechou, že aspoň konečne máme jasnú diganózu,” oznámili vtedy.

