Bývalý Ken (41) sa natiahol do veľkej čiernej SILÓNKY: Uff, presvitalo VŠETKO!

Jessica Alves (Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN - Jessica Alves (41) sa do povedomia verejnosti dostala ako "živý Ken". V tom čase bola ešte oficiálne mužom a predstavovala sa pod menom Rodrigo Alves. Prešla však zmenou pohlavia a našla záľubu v estetických vylepšeniach. A ich výsledok rada predvádza v odvážnych outfitoch. Najnovšie sa navliekla do veľkej čiernej silónky!

Po tom, čo Jessica Alves podstúpila zmenu pohlavia, rozhodla sa svojmu telu dať naozaj bohaté ženské krivky. Podstúpila nespočet plastických vylepšení, ktoré upravili nielen jej telo, ale aj tvár a dnes sa pýši mega prsiami, ale aj plnými perami, mini nosom či úplne novými črtmi tváre. No a tie rada vystavuje na obdiv v odvážnych outfitoch.

V týchto dňoch ju paparazzi nafotili v uliciach Londýna. Mala namierené do reštaurácie Sexy Fish - no a v duchu názvu spomínanej gastro prevádzky, aj ona na seba nahodila sexi outfit. Ten však pôsobil, akoby na seba natiahla o 4 čísla väčšie silónky a vytiahla si ich až ku krku. No jej zámer to zrejme splnilo - upriamila pozornosť na svoje vylepšené krivky... Spod sieťoviny totiž úplne presvitali!

(Zdroj: Profimedia)