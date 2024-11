Umelecký svet zasiahla smutná správa: Zomrela slávna autorka bestsellerov!

(Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Vo veku 91 rokov zomrela britská a americká spisovateľka Barbara Taylor Bradford, ktorá počas svojej kariéry napísala 40 románov. Posledné dielo s názvom The Wonder of It All jej vyšlo vlani, informovali v pondelok agentúry DPA a AP citované agentúrou TASR.