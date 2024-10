Pravá blondínka v spoločnosti s MLADÝM FEŠÁKOM: Fíha, to je jej syn?!

Reese Witherspoon (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Minulý rok herečka Reese Witherspoon (48) oznámila, že sa rozvádza s manželom Jimom Tothom (54). A v septembri sa začalo hovoriť o tom, že má nového partnera. Aktuálne sa v spoločnosti ukázala s mladým fešákom a... Nie, to nie je jej nový priateľ, to je jej syn (21)!