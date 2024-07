Drsný ROZCHOD princa Williama a Kate: Urobil to cez telefón... Kvôli inej žene?!

(Zdroj: Instagram princeandprincessofwales)

LONDÝN - Vzťah princa Williama a Kate Middleton patrí celé roky k najsledovanejším na svete. Dvojica sa zoznámila na vysokej škole a odvtedy v očiach verejnosti tvorila nerozlučný pár... Došlo však aj k drsnému rozchodu. A ten aktuálne popisuje nová biografická kniha Catherine, the Princess of Wales. Urobil to cez telefón... A kvôli inej žene?!