SKVELÉ SPRÁVY z Buckinghamského paláca: Kate je na tom LEPŠIE... Čoskoro bude SPÄŤ!

Princezná Kate (Zdroj: SITA)

Odkedy princezná Kate v marci oznámila, že bojuje so zákernou rakovinou, z verejnosti sa úplne stiahla. Niet divu, všetku svoju pozornosť venovala liečbe a svojej rodine. Výnimku urobila napríklad pred pár týždňami, keď spolu s princom Williamom a ďalšími verejne známymi osobnosťami ďakovala britským športovcom za ich výkony na olympiáde.

Už tam rozdávala široké úsmevy, čo okamžite vyvolalo špekulácie, že je na tom princezná zdravotne lepšie. A aktuálne to tvrdí denník The Sun, ktorý cituje slová kráľovského dôverníka a novinára Phila Dampiera. „Je veľmi dobré znamenie, že sme Kate v posledných týždňoch videli na verejnosti už dvakrát, takže je to s ňou zjavne omnoho lepšie,“ uviedol.

A dodal, že Kate by sa čoskoro mohla opäť vrátiť do verejného života. „Naznačuje to, že sa zotavuje. Dúfajme, že za mesiac alebo najneskôr na jeseň bude späť v akcii. Môžeme očakávať, že začne postupne a pomaly robiť nejaké verejné akcie, ale ako som povedal skôr, bude to absolútne závisieť na odporúčaní lekárov...“