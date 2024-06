Kanadská moderátorka sa ODHAĽOVALA na verejnosti: 6 dní ukazovala NAHÉ PRSIA!

(Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Úplne bez hanby! Presne tak by sa dalo v krátkosti nazvať správanie kanadskej moderátorky a modelky Eily Adams. 36-ročná blondínka sa rozhodla poukázať na rovnoprávnosť žien v spoločnosti. A vybrala si na to pomerne pikantný spôsob - 6 dní ukazovala na verejnosti svoje nahé prsia!